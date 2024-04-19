Один из самых больших ледников пытается сбежать из Антарктиды: движется на 6-8 см в день (фото)

Новое исследование показало, что один из крупнейших шельфовых ледников ледяного континента неожиданно прыгает один или несколько раз в день.

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Несмотря на то, что поверхность планеты может казаться нам неподвижной, это вовсе не так. На самом деле поверхность Земли обычно движется со скоростью, которую мы едва можем ощутить. Например, тектонические плиты постоянно движутся со скоростью, сравнимой с ростом ногтей, горам потребуются тысячелетия, чтобы подняться, а ледники скользят со скоростью, которая показалась бы смешной даже улиткам, пишет Science Alert.

Но природа способна нас удивлять. В новом исследовании ученые обнаружили, что крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, ледник Росса, "прыгает" на несколько сантиметров ежедневно, а то и дважды в день. Ученые обнаружили, что его заставляют двигаться упругие волны. По словам геофизика Дуга Винса из Вашингтонского университета, они с коллегами обнаружили, что ледник перемещается на 6-8 сантиметров за день.

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Так как ледник Росса является крупнейшим шельфовым ледником в Антарктиде, знание о том, как и почему он перемещается, важно с точки зрения Южного полюса, особенно в условиях климатического кризиса, нависшего над планетой.

Исследовательская группа, стоящая за открытием, была собрана из нескольких учреждений по всей территории США. Ученые считают, что странное движение шельфового ледника на самом деле вызвано ледяным потоком Уилланс — быстрым поясом льда на Западно-Антарктическом ледяном щите, который движется значительно быстрее, чем его окрестности.

Предполагаются, что эти "скачки" ледника могут сыграть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике. Авторы исследования считают, что потеря льда под ручьем сделает его более липким, а это приведет к более внезапным скачкам в движении. Вместо того чтобы течь с достаточно постоянной скоростью, большая часть ледяного потока Уилланса останавливается, а затем внезапно устремляется вперед.

Сейсмические станции на шельфовом леднике Росс показаны фиолетовым цветом Фото: Geophysical Research Letters

Новое исследование основано на измерениях, собранных с сейсмографов, установленных еще в 2014 году. Авторы исследования обнаружили, всего за несколько минут в ледяном потоке могут произойти перемещения до 40 сантиметров и каждое из них прижимается к шельфовому леднику Росса.

Отметим, что эти толчки известны как сдвиги и мало чем отличаются от движений вдоль линий разломов перед землетрясениями. Простыми словами, давление нарастает, когда лед движется с разной скоростью поперек потока, а затем давление сбрасывается. По словам Винса, невозможно просто обнаружить движение, так как оно буквально происходит в течение нескольких минут, а потому без приборов не обойтись.

Авторы исследования полагают, что именно поэтому "прыжки" шельфового ледника Росса не были замечены ранее. Хотя исследователи не считают, что сдвиги ледяных потоков являются прямым результатом глобального потепления, вызванного деятельностью человека, они важны с точки зрения долгосрочной стабильности шельфового ледника Росса.

Если ледник начнет двигаться быстрее, в конце концов он попросту распадется, что отразится на всем ледяном покрове континента, а также обернется повышением уровня моря. В то же время, Винс отмечает, что в данный момент ледотрясения и трещины являются частью нормальной жизни ледника, однако за его движением следует наблюдать.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды 34 млн лет скрывается нечто удивительное.