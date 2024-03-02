Трещит по швам. Ледник в Антарктиде раскалывается со скоростью 130 км/час (фото)

Исследователи получили доказательства существования самой быстро движущейся трещины в ледяном покрове.

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Климатический кризис, обрушившийся на планету, особенно опасно влияет на земной континент, покрытый льдами. Ученые годами изучают таяние ледников в Антарктиде, чтобы спрогнозировать скорость потери ледяного покрова и последствия этого события для планеты. Однако на этот раз они обнаружили нечто удивительное и пугающее, пишет IFLScience.

Команда из Вашингтонского университета наблюдали молниеносное появление трещины на шельфовом леднике Пайн-Айленд, который является самым быстро тающим антарктическим ледником — на его долю приходится четверть потери всего льда в Антарктиде.

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Ученые проводили наблюдения, используя данные приборов, размещенных на шельфовом леднике другими исследователями, а также проводили радиолокационные наблюдения со спутников. В результате им далось получить доказательства существования самой быстро движущейся трещины в ледяном покрове, когда-либо зарегистрированной.

Данные свидетельствуют о том, что разлом длиной 10,5 километра образовался в ледяном покрове со скоростью 35 метров в секунду, или 128,7 километров в час. По словам ведущего автора исследования Стефани Олингер, насколько известно ученым, это самое быстрое событие разлома, которое когда-либо наблюдалось исследователями.

Отметим, что трещины, проходящие через шельфовый ледник называются рифтами. Они часто являются предшественниками шельфового отела, когда большие глыбы льда откалываются от ледника и падают в море.

Спутниковые снимки, сделанные 8 мая (слева) и 11 мая (справа) с разницей в три дня в 2012 году, показывают новую трещину, которая образует букву "Y", ответвляющуюся слева от предыдущего рифа Фото: AGU Advances

Другие разломы в Антарктиде, как правило, образуются в течение месяцев или лет, однако новое исследование теперь показывает, что это может произойти буквально в считанные секунды. Особенно, когда речь идет о наиболее уязвимых частях Антарктиды. По словам Олингер, новые данные свидетельствуют о том, что при определенных доказательствах шельфовый ледник может расколоться, а значит нам следует наблюдать за подобным поведением в будущем. Также исследователи теперь считают, что крупномасштабные модели ледникового покрова, используемые учеными, следует переписать с учетом этих быстро образующихся трещин.

В данный момент усилия ученых сосредоточены на понимании физики того, как распадаются ледники — в основном потому, что изменение климата и дальнейший нагрев планеты неумолимо приведет к таянию ледяных щитов Антарктиды, что в свою очередь лишь увеличит частоту возникновения разломов.

В коротких временных масштабах ледниковый лед ведет себя как твердое тело, однако в более длительных временных рамках он скорее представляет собой "сочащуюся медоподобную жидкость". В то же время новые данные предоставляют доказательства того, что ледниковый лед в действительности также может разбиться как стекло. Однако команда считает, что трещина образовалась бы еще быстрее, если бы лед вел себя как хрупкий материал.

По словам Олингер, новые данные дают повод для изучения физики множества различных процессов, влияющих на стабильность антарктических ледников. Изучив этот вопрос, ученые в дальнейшем, как предполагается, смогут улучшить эффективность крупномасштабных моделей и прогнозирования будущего повышения уровня моря.

Ранее Фокус писал о том, что подо льдами Антарктиды 34 млн лет скрывается нечто удивительное.