Сделано в Китае. Палеонтологи нашли орудия труда возрастом 2 миллиона лет в Поднебесной

Найденные каменные орудия труда свидетельствуют о том, что предки человека покинули Африку гораздо раньше, чем считалось

В прошлом человечества хранится не меньше вопросов без ответов, чем в будущем. Например, когда наши далекие предки покинули африканский континент? Открытие, сделанное палеонтологами в Китае, дало новый ответ на этот вопрос. Ученые обнаружили примитивные каменные орудия труда, свидетельствующие о том, что наши далекие предки обитали в Азии более 2 миллионов лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

По предварительным оценкам, возраст этих инструментов составляет 2,1 миллиона лет. Если цифра подтвердится, находка станет древнейшим свидетельством жизни предков человека за пределами Африки. До этого данный статус носили окаменевшие останки гоминина и артефакты, найденные в Грузии. Их возраст оценивался в 1,77-1,85 миллиона лет.

"Наше открытие означает, что пора пересмотреть временные рамки, когда люди покинули Африку", - говорит ученый из Эксетерского университета Робин Деннелл.

Орудия были найдены на территории Лессового плато в Китае. Всего ученым удалось обнаружить 96 инструментов. В основном они были сделаны из кварца и кварцита.

От Африки до Азии путь неблизкий. Потому исследователи полагают, что аналогичные следы человеческой жизни можно найти и в других странах, которые распложены ближе к африканскому континенту.

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В настоящее время считается, что далекие предки человека гоминины появились в Африке более 6 миллионов лет назад. Примерно 2 миллиона лет назад они стали покидать континент. Вероятно, первыми эмигрантами были представители Homo erectus.