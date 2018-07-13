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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Возле земли пролетел редкий двойной астероид, - NASA

Видео Возле земли пролетел редкий двойной астероид, - NASA

<span class="label red">Видео</span> Возле земли пролетел редкий двойной астероид, - NASA
Скриншот: youtube.com/NASA Jet Propulsion Laboratory

2017 YE5 - четвертый подобный астероид за все время наблюдений

13.07.18 269
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Новые наблюдения трех крупнейших радиотелескопов в мире показали, что пролетевший в  прошлом году возле Земли астероид фактически представляет собой два объекта, каждый размером около 900 метров, вращающихся вокруг друг друга. Об этом сообщает NASA.

Околоземный астероид 2017 YE5 впервые был обнаружен Обсерваторией Марокко в Укаймедене 21 декабря 2017 года, но никаких подробностей о физических свойствах астероида не было известно до конца июня. 

21 июня астероид 2017 YE5 максимально приблизился к Земле, по крайней мере, в ближайшие 170 лет. 21 и 22 июня данные, полученные NASA с помощью Goldstone Solar System Radar (GSSR) в Калифорнии, показали первые признаки того, что 2017 YE5 может быть двойным астероидом. 

Астрономы допускали, что он может состоять из двух частей, но его ориентация в пространстве не позволяла точно подтвердили или опровергнуть эту версию.

Только в конце июня астрономы обсерваторий Аресибо в Пуэрто-Рико и Голдстоуна в Калифорнии смогли точно определить, что астероид 2017 YE5 состоит из двух частей. Новые наблюдения показывают, что два объекта вращаются вокруг друг друга каждые 20-24 часа. 

Всего ученые подсчитали, что среди околоземных астероидов размером более 200 метров около 15% являются бинарными с одним большим объектом и гораздо меньшим спутником. Бинарные астероиды равной массы, такие как 2017 YE5, встречаются намного реже. Это только четвертый подобный астероид, который смогли обнаружить астрономы.

Напомним, исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка сделали уникальный снимок. Они запечатлели планету, находящуюся на этапе формирования. Она вращается в околозвездном диске плотного газа вокруг звезды под названием PDS70. Это первый случай, когда астрономы уверены в том, что на снимке изображена именно зарождающаяся планета.

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