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Главная » Стиль жизни » Технологии » Исследователи выявили недостатки в технологии генного редактирования CRISPR-Cas9
Исследователи выявили недостатки в технологии генного редактирования CRISPR-Cas9
Фото пользователя lisichik на Pixabay

Исследователи выявили недостатки в технологии генного редактирования CRISPR-Cas9

Метод генного редактирования CRISPR-Cas9 может приводить к потерям участков ДНК

17.07.18 234
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Новые технологии не всегда могут работать без сбоев. Так, исследователи из Института Сенгера в Великобритании обнаружили недостатки в CRISPR-Cas9. При помощи данного метода генного редактирования специалисты обнаруживают и удаляют определенные участки ДНК клетки. Предполагается, что после данной процедуры клетка сама восстанавливает утраченные участки. Вот на этом этапе и обнаружили проблему британские ученые.

Об этом пишет Engadget.

Исследователи опробовали CRISPR-Cas9 на стволовых клетках мышиных эмбрионов, клетках костного мозга мышей и клетках сетчатки глаза человека. Эксперименты показали потери или перестановки в отредактированных участках.

"Клетка пытается сшить себя, - говорит ведущий автор исследования Алан Брэдли. – Однако она не знает наверняка, какие именно кусочки ДНК расположены вблизи друг друга".

Выявленный недостаток может быть сопряжен с рисками. Так, по словам профессора Брэдли, повышается угроза развития рака. Британский ученый отмечает, что для дальнейшей работы с технологией необходимо лучше изучить ее.

Следует отметить, что другие варианты CRISPR работают иначе и могут не быть предрасположенными к подобным ошибкам. Кроме того, CRISPR-Cas9 может по-разному сказываться на различных типах клеток.

Метод генного редактирования призван помочь в борьбе с различными заболеваниями, например, с боковым амиотрофическим склерозом, синдромом Гентингтона и ВИЧ.

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