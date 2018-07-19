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Главная » Стиль жизни » Технологии » Разработчик вакуумных поездов Hyperloop TT построит тестовую площадку в Китае
Разработчик вакуумных поездов Hyperloop TT построит тестовую площадку в Китае
Фото: Hyperloop Transportation Technologies

Разработчик вакуумных поездов Hyperloop TT построит тестовую площадку в Китае

Длина трубы для испытания технологии скоростных вакуумных поездов составит 10 километров

19.07.18 56
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Месяц назад Hyperloop Transportation Technologies договорилась о сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Украины, после чего устремила свой взгляд на восток. Компания подписала соглашение о строительстве тестовой площадки на территории провинции Гуйчжоу в Китае.

Об этом сообщает Engadget.

Длина трубы для вакуумного поезда составит 10 километров. Компания обязуется взять на себя заботы по разработке технологии и ключевого оборудования, а также будет делиться инженерным опытом. Взамен администрация города Тунжэнь, где разместится тестовая площадка, займется вопросами ее сертификации и собственно строительства.

Финансирование проекта будет разделено пополам. Половину средств предоставит город, а вторую – Hyperloop TT и другие инвесторы.

По словам главы компании Дирка Альборна, регион, выбранный для строительства трубы, отличается "уникальной топографией". Вероятно, он был выбран, чтобы специалисты HTT смогли оценить работу технологии на различных ландшафтах.

На территории провинции Гуйчжоу располагается одна из зон экономического и технического развития. Она была создана 18 лет назад, чтобы привлечь технологические компании. С тех пор сюда стеклись представительства таких крупных игроков, как Foxconn, Microsoft, Huawei, Tencent, Qualcomm и Alibaba.

Ранее в этом году Hyperloop Transportation Technologies приступила к сооружению первой тестовой площадки во Франции. Однако она будет куда менее масштабной, чем объект в Китае. Трубы во Франции будет две. Одна расположится на уровне земли, а ее длина составит 320 метров. Вторая будет установлена на 5,8-метровые колонны. Ее длина составит около километра.

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