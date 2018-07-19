Разработчик вакуумных поездов Hyperloop TT построит тестовую площадку в Китае

Месяц назад Hyperloop Transportation Technologies договорилась о сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Украины, после чего устремила свой взгляд на восток. Компания подписала соглашение о строительстве тестовой площадки на территории провинции Гуйчжоу в Китае.

Об этом сообщает Engadget.

Длина трубы для вакуумного поезда составит 10 километров. Компания обязуется взять на себя заботы по разработке технологии и ключевого оборудования, а также будет делиться инженерным опытом. Взамен администрация города Тунжэнь, где разместится тестовая площадка, займется вопросами ее сертификации и собственно строительства.

Финансирование проекта будет разделено пополам. Половину средств предоставит город, а вторую – Hyperloop TT и другие инвесторы.

По словам главы компании Дирка Альборна, регион, выбранный для строительства трубы, отличается "уникальной топографией". Вероятно, он был выбран, чтобы специалисты HTT смогли оценить работу технологии на различных ландшафтах.

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На территории провинции Гуйчжоу располагается одна из зон экономического и технического развития. Она была создана 18 лет назад, чтобы привлечь технологические компании. С тех пор сюда стеклись представительства таких крупных игроков, как Foxconn, Microsoft, Huawei, Tencent, Qualcomm и Alibaba.

Ранее в этом году Hyperloop Transportation Technologies приступила к сооружению первой тестовой площадки во Франции. Однако она будет куда менее масштабной, чем объект в Китае. Трубы во Франции будет две. Одна расположится на уровне земли, а ее длина составит 320 метров. Вторая будет установлена на 5,8-метровые колонны. Ее длина составит около километра.