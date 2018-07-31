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Старейшие свидетельства жизни вне океанов найдены в Южной Африке
Фото пользователя FotoshopTofs на Pixabay

Старейшие свидетельства жизни вне океанов найдены в Южной Африке

Исследователи полагают, что возраст окаменелых цианобактериальных матов, найденных в ЮАР, составляет 3,22 миллиарда лет

31.07.18 158
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Геологические данные говорят о том, что в земных океанах жизнь существовала еще 3,8 миллиарда лет назад. Теперь ученые полагают, что сумели отыскать старейшие свидетельства жизни за их пределами. В этой роли выступили окаменелые цианобактериальные маты, найденные в Южной Африке. По оценкам исследователей, их возраст составляет 3,22 миллиарда лет.

Об этом пишет Live Science.

По словам Стефана Лалонде, геохимика из Европейского института морских исследований, ранее титул старейших свидетельств жизни вне океанов принадлежал окаменелостям, десятилетия назад найденным в Австралии и ЮАР. Однако они были на полмиллиарда лет моложе.

Более древние свидетельства были обнаружены в восточной части Южноафриканской республики. Ученые полагают, что некогда окаменелые микроорганизмы обитали хоть и за пределами океанов, но в водной среде. Вероятно, в речном русле.

"По сути, это старейшее речное русло на Земле, а в нем уже есть жизнь", - говорит Лалонде.

Исследователи отмечают, что образцы прекрасно сохранились, а в их составе были обнаружены атомы углерода и азота. Анализ последних показал, что источником энергии для древних микроорганизмов, вероятно, служили нитраты.

По словам Хьюго Бэральди Кампеси, геобиолога из Национального автономного университета Мексики, идея о том, что жизнь на Земле могла существовать за пределами океанов столь давно, как гласят новые свидетельства, циркулировала в научном сообществе не один год. Однако "убедительных доказательств" у исследователей не было "до настоящего момента".

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