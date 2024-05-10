Очень особенное приветствие. Слоны потеют и писаются от счастья, увидев старого друга (видео)

Исследователи обнаружили, что одни из самых больших животных на Земле используют весьма любопытное приветствие.

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У людей существует невероятное количество способов поздороваться: помахать рукой, пожать руку, обняться, поцеловаться, удариться кулаками, сказать привет или использовать любую комбинацию этих действий. Однако в природе существуют и другие приветствия, и некоторые из них настолько необычны, что мы едва ли захотели бы, чтобы они прижились среди людей, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из Университета Вены обнаружили, что слоны часто приветствуют приятелей отбросами. Ранее приветствия слонов не были хорошо изучены учеными, а потому в новой работе исследователи уделили им особое внимание.

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В ходе исследования команда наблюдала за девятью африканскими слонами в заповеднике в Зимбабве в течение нескольких недель в 2021 году и записывали на видео их приветствия. В общей сложности им удалось наблюдать за 89 приветствиями, включающими 1282 отдельных варианта поведения.

Результаты исследования показали, что в 71% приветствий слоны мочились, испражнялись или потели, чтобы поздороваться с сородичами. По мнению исследователей, это указывает на то, что запах играет важную роль в приветствиях животных.

Команда также пыталась понять, как слоны сочетают разные чувства при приветствии в зависимости от того, заметил ли их сородич или нет. Если животное наблюдало, слоны приветствовали его, хлопая ногами или расправив уши, покачивали хоботом и виляли хвостом. Если же другой слон не смотрел в их стороны, животные с большей вероятностью использовали голос или касались их хоботом.

Ученые считают, что в этом определенно есть смысл. Например, здороваясь на улице, люди с большей вероятностью использую жесты, если приятель заметил их, и используют голос, если другой человек не узнал их. Предыдущие исследования показали, что обезьяны делают то же самое. В результате ученые предположили, что сложные методы общения, вероятно, развились у разных видов независимо.

Ранее Фокус писал о том, как слоны получили свои невероятные хоботы: на их предков миллион лет назад что-то давило.