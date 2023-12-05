Людям следует чаще говорить незнакомцам "доброе утро": ученые рассказали, для чего это нужно

Новое исследование показывает, что приветствие и разговор с незнакомыми людьми имеют некую неожиданную пользу.

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Порой на лестничной клетке соседи не способны сказать простое "доброе утро", однако ученые считают, отказываясь от приветствия и общения с незнакомцами, люди в действительности теряют больше, чем могли бы себе представить, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное группой ученых из Университета Сабанджи в Турции, подтверждает старую поговорку о том, что отдавать — значит получать. Исследователи обнаружили, что простое приветствие незнакомцев и общение с незнакомыми людьми способны повысить наше собственное счастье.

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В новом исследовании приняли участие 60 000 человек, в том числе 40 000 британцев. В ходе исследования реципиентов разделили на две группы, которые опросили о взаимодействиях с незнакомыми людьми. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Psychology and Personality Science.

Результаты исследования показали, что краткосрочные мгновенные взаимодействия, например приветствия и благодарности, способны значительно улучшить благополучия человека. Авторы исследования полагают, что это связано с тем, что люди в таких случаях испытывают чувство принадлежности.

По словам руководителя исследования, доктора Эсра Аскигила, результаты доказывают, что те, что больше общался с незнакомцами, были более удовлетворены жизнью. Фактически это было связано с чувством принадлежности, которое дает ощущение, что вас принимают и ценят — это часто считается одной из фундаментальных человеческих потребностей.

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