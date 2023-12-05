Людям слід частіше говорити незнайомцям "доброго ранку": вчені розповіли, для чого це потрібно

Нове дослідження показує, що привітання і розмова з незнайомими людьми мають якусь несподівану користь.

Related video

Часом на сходовій клітці сусіди не здатні сказати просте "доброго ранку", проте вчені вважають, відмовляючись від привітання і спілкування з незнайомцями, люди насправді втрачають більше, ніж могли б собі уявити, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене групою вчених з Університету Сабанджі в Туреччині, підтверджує стару приказку про те, що віддавати — значить отримувати. Дослідники виявили, що просте привітання незнайомців і спілкування з незнайомими людьми здатні підвищити наше власне щастя.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні взяли участь 60 000 осіб, зокрема 40 000 британців. Під час дослідження реципієнтів розділили на дві групи, які опитали про взаємодії з незнайомими людьми. Результати дослідження були опубліковані в журналі Social Psychology and Personality Science.

Результати дослідження засвідчили, що короткострокові миттєві взаємодії, як-от привітання та подяки, здатні значно поліпшити добробут людини. Автори дослідження вважають, що це пов'язано з тим, що люди в таких випадках відчувають почуття приналежності.

За словами керівника дослідження, доктора Есра Аскігіла, результати доводять, що ті, хто більше спілкувався з незнайомцями, були більш задоволені життям. Фактично це було пов'язано з почуттям приналежності, яке дає відчуття, що вас приймають і цінують — це часто вважається однією з фундаментальних людських потреб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому слід вітатися з водієм автобуса.