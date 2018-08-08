Учёные предложили дронами отгонять стаи птиц от аэропортов

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали алгоритм, который позволяет одному дрону отогнать стаю птиц от аэропорта. Об этом сообщается на сайте института.

По словам учёных, об опасности птиц возле аэропортов их заставил задуматься инцидент 2009 года, известный как "чудо на Гудзоне". Тогда самолёт Airbus A320-214 авиакомпании US Airways сразу после взлёта врезался в стаю диких гусей и у него отказали оба двигателя. Только благодаря профессионализму пилотов, которые смогли совершить экстренную посадку на реку Гудзон, все люди на борту выжили.

"Я задумался, что в следующий раз всё может закончиться не так хорошо. Поэтому я начал искать способы, как можно защитить воздушное пространство от птиц, используя знания в области автономных технологий и робототехники", - говорит глава исследования Соон-Джо Чунг.

Он выяснил, что просто отпугнуть птиц дроном недостаточно: встревоженные птицы ведут себя непредсказуемо и могут легко попасть в турбину всамолёта.

Чтобы избежать этого, пришлось тщательно изучить динамику стаи и её поведение при уходе от преследователя, когда роль преследователя играет дрон. По словам учёных, им удалось создать математически обоснованный алгоритм, который позволяет дрону аккуратно отогнать стаю на безопасное расстояние.

Технологию уже успешно испытали на аэродроме в Южной Корее. Одного дрона оказалось достаточно, чтобы безопасно отогнать стаю из нескольких десятков птиц. Теперь учёные хотят доработать алгоритм. чтобы один дрон мог отогнать несколько дронов птиц одновременно.

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