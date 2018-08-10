Названы самые здоровые города мира

Агентство по аренде недвижимости Spotahome опубликовало рейтинг городов, наиболее пригодных для здоровой жизни. Об этом пишет IFLScience.
При составлении рейтинга авторы использовали данные из многих источников - например, из Всемирной организации здравоохранения и туристического сайта TripAdvisor.
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Каждый город оценивали по 10 критериям, таким как количество зелёных насаждений, степень загрязнения воздуха и воды, количество спортзалов, средняя продолжительность жизни. Затем высчитывали средний балл.
Список Spotahome выглядит так:
- Амстердам, Нидерланды - средний балл 6,97
- Осло, Норвегия - 6,61
- Роттердам, Нидерланды - 6,60
- Мюнхен, Германия - 6,60
- Берлин, Германия- 6,52
- Таллин, Эстония - 6,36
- Аделаида, Австралия - 6,31
- Вена, Австрия - 6,31
- Перт, Австралия, - 6,30
- Хельсинки, Финляндия - 6,30
- Брисбен, Австралия - 6,27
- Стокгольм, Швеция - 6,21
- Гамбург, Германия - 6,20
- Канберра, Австралия - 6,15
- Валенсия, Испания - 6,12
- Гётеборг, Швеция - 6,06
- Любляна, Словения - 6,03
- Лиссабон, Португалия - 6,02
- Копенгаген, Дания - 6,00
- Веллингтон, Новая Зеландия - 5,93
Ранее сообщалось, что Киев выбыл из десятки самых дешевых городов мирa.