В Германии тестируют солнцемобиль

Машина появится на дорогах в следующем году

На электрический автомобиль Sion разработчики уже получили почти 7000 предварительных заказов. Стартап, основанный в 2016 году, начал тестирование авто.

Об этом сообщает "3Dnews".

Главная особенность Sion — интегрированные в кузовные панели солнечные батареи. Утверждается, что в ясный день система способна сгенерировать такое количество энергии, которого хватит для преодоления 30 км пути.

Блок аккумуляторов может подзаряжаться не только за счёт Солнца, но и от электрической сети. Общий заявленный запас хода достигает 250 км.

Машина оборудована электрическим мотором мощностью 80 кВт (109 лошадиных сил). Солнцемобиль способен развивать скорость до 140 км/ч, а разгон с 0 до 100 км/ч занимает приблизительно 9 секунд. Максимальный крутящий момент — 250 Н·м.

Габариты электрокара с учётом наружных зеркал заднего вида составляют 4110 × 2060 × 1680 мм, колёсная база — 2565 мм. Дорожный просвет равен 150 мм.

Производство Sion планируется организовать уже во второй половине следующего года. На дорогах общего пользования автомобиль, скорее всего, появится не ранее 2020 года. Что касается цены, то она стартует от 16 000 евро.

Напомним, На стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме была установлена система хранения энергии, использующая батареи для Nissan Leaf. Она призвана обеспечить сооружение более экологичным источником питания. Мощность системы составляет 3 МВт. Для ее создания было использовано 148 новых и бывших в употреблении батарей, которыми оснащаются японские электромобили.