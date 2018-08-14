Учёные обвинили глобальное потепление в плохой работе полицейских

Из-за изменения климата в летнее время полицейские будут работать всё хуже

Исследователи из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета выяснили, что в жару повышается количество нарушений порядка, при этом реакция полицейских на них снижается. Исследование опубликовано в PNAS.

Учёные проанализировали данные о смертельных авариях на дорогах, рапортах дорожной полиции и среднедневной температурой по разным округам США в период 2000-2017 годов. Они обнаружили, что большинство аварий случилось именно в те дни, когда температура была выше +29 °C. При этом полицейские в такие дни останавливали машины реже. Такая же ситуация наблюдалась и при экстремально низких температурах.

Авторы предполагают, что из-за глобального потепления больше всего от бездействия полицейских будут страдать тёплые регионы, тогда как в прохладных, напротив, деятельность полиции может даже улучшиться благодаря прекращению сильных холодов. В целом, по словам учёных, полицейские будут лучше работать зимой и хуже - летом.

Ранее учёные из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.