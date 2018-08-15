В карликовой галактике нашли сверхмассивную чёрную дыру

По размеру она почти не уступает чёрной дыре в центре Млечного пути

Российские астрономы из Московского государственного университета обнаружили сверхмассивную черную дыру в центре ультракомпактной карликовой галактики. Об этом сообщается на сайте университета.

Масса обнаруженной черной дыры составляет 3,5 миллиона солнечных масс, около 4% от массы всей своей галактики. Это значит, что по размеру она почти не уступает чёрной дыре, которая находится в центре Млечного пути.

"Дом" чёрной дыры - Fornax UCD3 , которая относится к редкому классу ультракомпактных карликовых галактик. Масса таких галактик не превышает нескольких десятков миллионов масс Солнца, а радиус составляет не больше трехсот световых лет.

Ранее астрофизики из Австралии обнаружили черную дыру, которая могла бы поглотить Солнце за два дня, если бы находилась в Млечном пути.