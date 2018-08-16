На лицо ужасные. Почему войны и каннибализм не могли погубить цивилизацию острова Пасхи

Распространенная теория гласит, что до прибытия европейцев на остров Пасхи, его жители опустошили место обитания, скатились к войнам и каннибализму. О том, почему пора пересмотреть эту версию, и как функционировало общество, создавшее гигантские статуи моаи, рассказывается в материале Gizmodo

Находящийся на расстоянии 3700 км к западу от Чили остров Пасхи – одно из самых отдаленных мест на Земле. Его площадь составляет 170 кв. км., а первые жители появились на нем примерно 1100-900 лет назад и заложили основу цивилизации, просуществовавшей несколько веков. Народ Рапануи (местное название острова) известен, конечно же, ошеломительными гуманоидными статуями моаи, самая высокая из которых достигает 10 метров и весит 81 тонну.

Теория опустошения

Однако в определенное время до XVIII века эта цивилизация исчезла. Традиционная теория гласит, что рапануйцы истребили деревья на острове, спровоцировав широкомасштабную эрозию и нехватку продовольствия. Это, в свою очередь, привело к гражданским беспорядкам и насилию.

В 2012 году газета LA Times писала: "Антрополог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джаред Даймонд подробно рассказал о том, что назвал "экоцидом" Рапануи, в книге 2005 г. "Крах". Когда полинезийцы впервые обосновались на острове около 800 г. н.э., им не повезло, ведь он был сухим, прохладным, удаленным и имел малоплодородную почву из принесенной ветром пыли и вулканического пепла. Они вырубили леса, чтобы получить материал для строительства и перемещения моаи, а деревья не восстановились. Оголенный ландшафт позволил ветрам сдуть верхний слой почвы, и плодородие резко снизилось. Когда у аборигенов не осталось древесины для строительства рыболовных каноэ, они убили и съели всех птиц. К тому времени, как голландцы прибыли на остров в пасхальное воскресенье 1722 года, население впало в каннибализм и варварство. Даймонд назвал это "самым ярким примером общества, которое разрушило себя чрезмерной эксплуатацией собственных ресурсов"".

Общество острова Пасхи считалось самым ярким примером упадка цивилизации из-за истощения природных ресурсов

Новое исследование, опубликованное в "Журнале Тихоокеанской археологии", предлагает другой взгляд, основанный на том, что во время предполагаемого впадения в "варварство" у рапануйцев процветало изготовление инструментов.

Выводы, сделанные на основе анализа орудий труда, которыми жители острова пользовались для создания знаменитых каменных статуй, идут вразрез с распространенной теорией о социальном крахе вследствие истощения природных ресурсов. Наоборот, они указывают на наличие высокоорганизованного и сплоченного общества.

"Идея конкуренции и краха на острове Пасхи может быть преувеличена, - сказал Дейл Симпсон-младший, ведущий автор исследования и археолог из Университета Квинсленда. – Я считаю, что камнерезная промышленность является убедительным доказательством сотрудничества между семьями и ремесленными группами".

Чтение по камням

К этому выводу Симпсон и его коллеги пришли после изучения каменоломен, в которых рапануйцы добывали сырье: вулканический базальт для создания таких инструментов, как кирки, зубила и токи (подобие топора). Орудия труда использовались для высекания скульптур моаи, а также вырезания каноэ. Кроме того, исследователи проанализировали 17 из 1624 инструментов, недавно откопанных вблизи гигантских статуй.

Ученые пытались определить, откуда взялось сырье, использованное для изготовления артефактов, и выяснить, добывали ли рапануйцы материал близко к тому месту, где жили. Для этого исследователи отрезали крошечные куски камня от токи с помощью лазеров и проанализировали различные химические элементы в образцах при помощи масс-спектрометра. Затем их сравнили с материалами, найденными в нескольких крупных карьерах на острове.

Анализ показал, что большинство токи происходило из одного места под названием Рано-Рараку. Данное открытие, по мнению исследователей, дает основание предположить, что все на острове использовали один тип камня, а это должно было требовать совместной деятельности. Поэтому, вместо того, чтобы рвать друг друга в клочья, как гласит популярная теория, рапануйцы сотрудничали и делились информацией друг с другом.

Рапануйские резчики по камню были запасливыми и предусмотрительными

В своей статье авторы пишут: "Мы утверждаем, что целенаправленное создание запасов токи и кирок, в том числе 1624 экземпляров, найденных вокруг статуй, не означает внезапный отказ от высечения моаи в связи с предполагаемым "крахом" острова, как было предложено ранее, а вместо этого подчеркивает: древние резчики были хорошо организованы и планировали заранее, имея под рукой избыток необходимых и готовых к использованию материалов. То есть Рано-Рараку был высокопроизводительным мегалитическим карьером. Так и удалось создать около тысячи моаи".

Симпсон и его коллеги считают маловероятным, что цивилизация Рапануи исчерпала ресурсы и погрязла в междоусобице перед исчезновением.

"Остров Пасхи окутан множеством тайн, из-за сильной изоляции, но люди на острове интенсивно взаимодействовали и продолжают взаимодействовать", - считает Симпсон.

По его словам, это общество позднее было уничтожено колонистами и рабством, но культура Рапануи смогла сохраниться.

"Сегодня живут тысячи рапануйцев, общество не исчезло", — говорит он.

Пасхальные мифы

Археолог Роберт ДиНаполи полагает, что Симпсон с коллегами сделали логичный вывод и "ни один конкретный клан, похоже, не имел контроля или преимущественного доступа к этим ресурсам, поэтому они должны сотрудничать в их использовании".

Он не исключает возможности, что общество прошло путь от взаимодействия до противостояния, но "просто нет археологических доказательств крупномасштабного конфликта между рапануйцами". Большинство свидетельств указывают на то, что общество острова Пасхи было относительно мирным.

Профессор антропологии из Университета Бингемтона Карл Липо считает открытие своих коллег важным в свете "высокой степени недопонимания и допущений", сформировавшихся у людей об острове Пасхи.

Взаимодействие между жителями острова было, но оно могло быть и принудительным

"Археологи, проводившие полевые работы на острове, за последние 20 лет узнали, что фактические данные противоречат тем историям, которые слышало большинство людей", - поведал Липо сайту Live Science.

Впрочем, авторы научной работы признают, что их открытие следует воспринимать с осторожностью. Одна из них, археолог из Калифорнийского университета Джо Энн Ван Тилберг, утверждает, что использование одного карьера для изготовления инструментов указывает на определенное взаимодействие между жителями острова. Вот только оно могло быть "в некоторой степени и принудительным". Ученые полагают, что нужно продолжить изыскания, собрать больше археологических данных для формирования более четкого понимания истории этой цивилизации и возможных причин ее конца.

По материалам Gizmodo