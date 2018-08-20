Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Учёные разработали GPS для человеческого организма

Видео Учёные разработали GPS для человеческого организма

<span class="label red">Видео</span> Учёные разработали GPS для человеческого организма
MIT CSAIL

Система поможет отслеживать имплантируемые медицинские датчики

20.08.18 155
100

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию для отслеживания подвижных имплантов внутри человеческого организма. Об этом пишет Eurek Alert.

Подвижные импланты используются для безболезненной диагностики. Например, когда вместо желудочного зонда пациенту нужно проглотить крошечный датчик. Также исследователи уже работают над созданием имплантов, которые могут запускаться прямо в кровеносную систему пациента, чтобы доставлять медикаменты к определённому органу. 

Для таких имлантов учёные из MIT и разработали свою систему ReMix, которая определяет местоположение импланта по отражённому радиосигналу. Примечательно, что сам имплант не должен быть оборудован антенной, батареей или каким-либо источником питания: он просто отражает сигнал, передаваемый внешним радиоустройством. 

В тестах на животных команда продемонстрировала, что такой "GPS для организма" позволяет отслеживать положение имплантов с точностью до одного сантиметра.

Одной из потенциальных областей применения ReMix является протонная терапия - тип лечения рака, при котором опухоль "бомбардируют" протонами, разогнанными в ускорителе частиц.  Этот метод терапии считается довольно эффективным, однако он требует высокой точности определения местоположения опухоли, чтобы не подвергать облучению здоровые ткани. По словам учёных, с системой ReMix местоположение опухоли можно будет отслеживать в режиме реального времени.

Напомним, недавно учёные из Раттгерского университета разработали Wi-Fi-устройство для аэропортов, которое может распознать в багаже огнестрельное оружие и бомбы, а также определить объём жидкостей.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В США учёные создали автономных роботов размером с клетку человекаСкрипаль отключал GPS в день отравления, - СМИВcё под контролем. Как GPS- мониторинг помогает компаниям экономить и зарабатывать
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10504
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 16869
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50485
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18434
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12521
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13440
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23509
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13428
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31071
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16699
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 3950 / 11733
  2. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 3448 / 3570
  3. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3259 / 3921
  4. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 3204 / 4170
  5. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 2976 / 3906
  6. Диггеры рассказали о серьезной аварии в киевском коллекторе 2873 / 3447
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2557 / 20779
  8. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 2145 / 2430
  9. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 2073 / 8064
  10. У голландцев новое увлечение: менять в паспортах имена на прозвища 1602 / 1803
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 21 / 11733
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 13 / 50485
  3. Жуткое ДТП под Киевом: три человека погибли, четыре – получили тяжелые травмы 11 / 1958
  4. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 3570
  5. Кандидатский максимум. Почему выборы президента Украины напоминают фрик-шоу 8 / 4170
  6. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 7 / 3906
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 6 / 20779
  8. Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России 6 / 1095
  9. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 6 / 10504
  10. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 5 / 1279
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.