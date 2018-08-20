Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали технологию для отслеживания подвижных имплантов внутри человеческого организма. Об этом пишет Eurek Alert.

Подвижные импланты используются для безболезненной диагностики. Например, когда вместо желудочного зонда пациенту нужно проглотить крошечный датчик. Также исследователи уже работают над созданием имплантов, которые могут запускаться прямо в кровеносную систему пациента, чтобы доставлять медикаменты к определённому органу.

Для таких имлантов учёные из MIT и разработали свою систему ReMix, которая определяет местоположение импланта по отражённому радиосигналу. Примечательно, что сам имплант не должен быть оборудован антенной, батареей или каким-либо источником питания: он просто отражает сигнал, передаваемый внешним радиоустройством.

В тестах на животных команда продемонстрировала, что такой "GPS для организма" позволяет отслеживать положение имплантов с точностью до одного сантиметра.

Одной из потенциальных областей применения ReMix является протонная терапия - тип лечения рака, при котором опухоль "бомбардируют" протонами, разогнанными в ускорителе частиц. Этот метод терапии считается довольно эффективным, однако он требует высокой точности определения местоположения опухоли, чтобы не подвергать облучению здоровые ткани. По словам учёных, с системой ReMix местоположение опухоли можно будет отслеживать в режиме реального времени.

Напомним, недавно учёные из Раттгерского университета разработали Wi-Fi-устройство для аэропортов, которое может распознать в багаже огнестрельное оружие и бомбы, а также определить объём жидкостей.