Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Hyperloop установил новый рекорд скорости
2019-07-22 11:42:09
SpaceX
Тестовую модель разогнали до 463 километров в час
Студенты из Технического университета Мюнхена (TUM) победили в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod, разогнав тестовую капсулу до рекордных 463 километров в час, пишет New Atlas. Предыдущий рекорд (457 километров в час) принадлежал этой же команде.
Соревнование проходило на тестовой трассе длиной 1,6 километров построенной на территории штаб-квартиры SpaceX в Хортоне, штат Калифорния. Свои наработки показали 42 команды.
Как и в прошлогоднем конкурсе, единственным и решающим критерием оценки была скорость, которую смогли развить капсулы. Согласно концепции Илона Маска, в итоге скорость движения по вакуумным трубаим Hyperloop должна составить 1000-1200 километров в час.
В 2020 году условия конкурса изменят: будет использован 10-километровый вакуумный тоннель, и он будет не прямым, а изогнутым. Где будет построен новый тоннель, пока неизвестно. Трек в Хоторне можно удлинить всего на 200 метров.
Как писал Фокус:
- Hyperloop-стартап Arrivo закрылся из-за отсутствия финансирования.
- Компания Virgin Hyperloop One, которая планирует строить вакуумные транспортные тоннели по концепции Илона Маска, получила новые инвестиции в размере $172 млн.