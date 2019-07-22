Hyperloop установил новый рекорд скорости

Тестовую модель разогнали до 463 километров в час

Студенты из Технического университета Мюнхена (TUM) победили в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod, разогнав тестовую капсулу до рекордных 463 километров в час, пишет New Atlas. Предыдущий рекорд (457 километров в час) принадлежал этой же команде.

Соревнование проходило на тестовой трассе длиной 1,6 километров построенной на территории штаб-квартиры SpaceX в Хортоне, штат Калифорния. Свои наработки показали 42 команды.

Как и в прошлогоднем конкурсе, единственным и решающим критерием оценки была скорость, которую смогли развить капсулы. Согласно концепции Илона Маска, в итоге скорость движения по вакуумным трубаим Hyperloop должна составить 1000-1200 километров в час.

В 2020 году условия конкурса изменят: будет использован 10-километровый вакуумный тоннель, и он будет не прямым, а изогнутым. Где будет построен новый тоннель, пока неизвестно. Трек в Хоторне можно удлинить всего на 200 метров.

Как писал Фокус: