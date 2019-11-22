В опасности более 80% подростков в мире: их образ жизни недостаточно активный

ВОЗ утверждает, что ситуация очень серьезная и требует неотложных мер

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что более 80% подростков во всем мире ведут недостаточно активный образ жизни. Об этом сообщается в новом исследовании.

В отчете говорится, что такая низкая физическая активность ставит под угрозу здоровье растущего поколения. За последние годы доля недостаточно активных девушек в 27 странах мира выросла более чем до 90%. Наблюдается значительный гендерный разрыв, где девочки в физической активности отстают от мальчиков во всех странах мира, кроме Афганистана, Самоа, Тонге и Замбии.

В ВОЗ заявляют, что ситуация достаточно серьезная, для разрешения которой нужно принять срочные меры.

"Срочные комплексные меры необходимы уже сейчас, особенно для поощрения девочек к участию в физической активности", – говорит автор исследования Регина Гатхолд.

Исследование было проведено в школах 146 странах и показало, что с 11 до 17 лет физическая активность среди детей настолько незначительна, что глобальная цель ВОЗ по повышению показателя на 15% к 2030 году не будет достигнута.

Эксперты рекомендуют подросткам ежедневные физические нагрузки от часа в день, включая пешие прогулки, езду на велосипеде и подвижные игры.

По словам доктора из научно-исследовательского института больницы Восточного Онтарио Марка Тремблейа, отсутствие физической активности является четвертым по значимости фактором риска преждевременной смерти во всем мире.

"Электронная революция коренным образом изменила модель жизни людей, постепенно изолируя их в помещениях. Люди меньше спят, больше сидят, реже ходят, больше пользуются транспортом и получают меньше физической нагрузки", – заявил медик.

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