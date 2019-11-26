В Помпеях впервые открыли для публики эротическую фреску с Ледой и лебедем

2019-11-26 11:47:15

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Также туристам стали доступны новые виллы

В археологическом парке Помпеи для туристов открыли для осмотра совершенно новую локацию – дом, названный Вилла Леды по найденной в нем эротической фреске. Об этом пишет Pompeii - Parco Archeologico.

Фреску совершенно случайно обнаружили еще в прошлом году, и с того времени ее бережно очищали от пепла и грязи. Целая улица Via del Vesuvio была закрыта для посетителей, пока археологи очищали и консервировали находку.

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Считается, что изображение кокетливой Леды с лебедем украшало спальню богатого торговца. Впрочем, этот сюжет был популярен и часто встречается на фресках и в других домах.

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Вилла, где нашли фреску, была в плохом состоянии и обрушилась от дождей и непогоды, теперь строение восстановлено. Также посетителям стали доступны Дом Золотых купидонов и здание общественных бань.

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Фото: Pompeii - Parco Archeologico

Согласно мифу, Леда была женой царя Фестия, но во время купания ее изнасиловал, или соблазнил Зевс (в римской мифологии Юпитер). Позже Леда родила леюединые яйца из которых родились Прекрасная Елена, Клитемнестра, близнецы Кастор и Поллукс.

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