Щенок из Ледникового периода: в Сибири нашли останки самого древнего пса в мире

Уникальную находку сделали исследователи из Швеции

Возле российского Якутска была сделана интересное открытие: шведские палеонтологи занимались раскопками у реки Индигирка и нашли щенка, возраст которого составляет 18 тысяч лет. Так что можно с уверенностью заявить, что найдена древнейшая собака в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Щенка нашли еще в прошлом году, но пока ученые проводили исследования, о нем не сообщали и не показывали фото. Они признаются, что сначала скептически отнеслись к находке и не сразу поверили, что щенок родом из Ледникового периода, настолько хорошо он сохранился.

У щенка сохранилась шерсть, жестковатая на ощупь, по признанию ученых, заостренные зубы и мягкие ткани.

Исследователи считают, что 18 000-летний малыш – один из первых псов, которых одомашнили наши предки и он все еще может считаться волчонком.

Щенку уже дали имя: Догор. На якутском это значит "Друг".

Как ранее писал Фокус:

Красная книга, в отличие от большинства других, ежегодно пополняется новыми страницами. Какие виды животных, знакомых с детства, столкнулись с массовым сокращением популяций или оказались под угрозой полного исчезновения.