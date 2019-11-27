Щенок из Ледникового периода: в Сибири нашли останки самого древнего пса в мире
2019-11-27 14:50:27
Уникальную находку сделали исследователи из Швеции
Возле российского Якутска была сделана интересное открытие: шведские палеонтологи занимались раскопками у реки Индигирка и нашли щенка, возраст которого составляет 18 тысяч лет. Так что можно с уверенностью заявить, что найдена древнейшая собака в мире. Об этом пишет Daily Mail.
Щенка нашли еще в прошлом году, но пока ученые проводили исследования, о нем не сообщали и не показывали фото. Они признаются, что сначала скептически отнеслись к находке и не сразу поверили, что щенок родом из Ледникового периода, настолько хорошо он сохранился.
У щенка сохранилась шерсть, жестковатая на ощупь, по признанию ученых, заостренные зубы и мягкие ткани.
Исследователи считают, что 18 000-летний малыш – один из первых псов, которых одомашнили наши предки и он все еще может считаться волчонком.
Щенку уже дали имя: Догор. На якутском это значит "Друг".
Как ранее писал Фокус:
- Красная книга, в отличие от большинства других, ежегодно пополняется новыми страницами. Какие виды животных, знакомых с детства, столкнулись с массовым сокращением популяций или оказались под угрозой полного исчезновения.
- В хижине "Дискавери", которую построил британский полярник Роберт Скотт в 1902 году, хранится мешок со столетним луком. За все эти годы он только высох, но не сгнил.