Хижина, которую построил Скотт. В Антарктиде обнаружили мешок со столетним луком

В хижине британского полярника Роберта Скотта до сих пор хранятся припасы его экспедиции

В хижине "Дискавери", которую построил британский полярник Роберт Скотт в 1902 году, хранится мешок со столетним луком. За все эти годы он только высох, но не сгнил. Об этом в Facebook организация Antarctic Heritage Trust.

Хижина располагается на полуострове Хат-Пойнт в Антарктиде. Она охраняется Договором об Антарктике, а за ее надлежащим состоянием следит Antarctic Heritage Trust.

"Одним из изученных артефактов в "Дискавери" в рамках сезонной мониторинговой программы стал большой мешок красного лука. Довольно необычно найти этот удивительный предмет, который находился в углу хижины на протяжении более 100 лет — с тех пор как Скотт и его команда были здесь", – говорится в сообщении Antarctic Heritage Trust.

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Часть хижины "Дискавери", построенной в 1901 году. Фото: Facebook/@Antarctic.Heritage.Trust

На мешке и луке не было обнаружено никаких следов плесени. Конечно, лук со временем высох и уменьшился в размерах, но по луковицам до сих пор можно определить, что это был красный лук.

Специалисты говорят, что подобные проверки полярных хижин проводятся ежегодно.

Так, ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики ранее обнаружили в хижине на мысе Адэр 106-летний фруктовый пирог. Лакомство британской компании Huntley & Palmers лежало на полке в металлической оловянной коробке и было завернуто в бумагу.

Несмотря на то, что коробка с пирогом проржавела, сам десерт сохранился в "отличном состоянии", утверждают исследователи.

Кондитерское изделие входило в рацион экспедиции 1910 - 1913 годов. Фото: Facebook/@Antarctic.Heritage.Trust

Как ранее сообщал Фокус:

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