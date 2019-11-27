В Новой Зеландии открылся банк спермы от ВИЧ-инфицированных доноров

Инициатива направлена на повышение осведомленности о заболевании

В Новой Зеландии открылся первый в мире банк спермы от ВИЧ-инфицированных людей. Об этом сообщает The Guardian.

Первыми донорами Sperm Positive стали трое мужчин, которые живут с ВИЧ, но имеют неопределенную нагрузку – количество вируса в крови настолько мало, что его невозможно обнаружить стандартными методами. Такое определение не означает, что ВИЧ не был вылечен, но указывает на то, что лечение эффективно и вирус не может передаваться даже во время незащищенного секса или родов.

Банк спермы заявил, что будет информировать людей, ищущих донора, что сперма принадлежит ВИЧ-инфицированным, находящимся на эффективной стадии лечения и не передающим вирус. Авторство данной инициативы принадлежит Фонду борьбы со СПИДом Новой Зеландии, а также такими организациями, как "Позитивные женщины" и "Боди позитив". Задумка призвана проинформировать жителе Новой Зеландии о передаче ВИЧ.

Также помимо информирования людей, онлайн-банк надеется дать людям с подобным диагнозом возможность давать жизнь и повысить осведомленность о том, что ВИЧ-инфицированным доступны услуги по лечению бесплодия.

Sperm Positive не собирается заниматься лечением, но будет связывать желающих с клиниками по лечению бесплодия.

Интернет-банк спермы был запущен в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.

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