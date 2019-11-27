В Новой Зеландии открылся банк спермы от ВИЧ-инфицированных доноров
2019-11-27 15:25:00
Инициатива направлена на повышение осведомленности о заболевании
В Новой Зеландии открылся первый в мире банк спермы от ВИЧ-инфицированных людей. Об этом сообщает The Guardian.
Первыми донорами Sperm Positive стали трое мужчин, которые живут с ВИЧ, но имеют неопределенную нагрузку – количество вируса в крови настолько мало, что его невозможно обнаружить стандартными методами. Такое определение не означает, что ВИЧ не был вылечен, но указывает на то, что лечение эффективно и вирус не может передаваться даже во время незащищенного секса или родов.
Банк спермы заявил, что будет информировать людей, ищущих донора, что сперма принадлежит ВИЧ-инфицированным, находящимся на эффективной стадии лечения и не передающим вирус. Авторство данной инициативы принадлежит Фонду борьбы со СПИДом Новой Зеландии, а также такими организациями, как "Позитивные женщины" и "Боди позитив". Задумка призвана проинформировать жителе Новой Зеландии о передаче ВИЧ.
Также помимо информирования людей, онлайн-банк надеется дать людям с подобным диагнозом возможность давать жизнь и повысить осведомленность о том, что ВИЧ-инфицированным доступны услуги по лечению бесплодия.
Sperm Positive не собирается заниматься лечением, но будет связывать желающих с клиниками по лечению бесплодия.
Интернет-банк спермы был запущен в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американский институт Scripps Research успешно протестировал вакцину против ВИЧ на обезьянах. Это важный шаг на пути к разработке вакцины для людей.
- А в Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ. Тесты не выявили следов ВИЧ-инфекции.