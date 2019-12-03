Дело о "педо-парне". Начался суд над Илоном Маском за клевету
Начинаются первые судебные заседания по иску британского дайвера
Во вторник, 3 декабря, глава компании Tesla Илон Маск должен предстать перед судом по делу о клевете. Об этом сообщает ВВС.
Так, британский дайвер Верн Ансворт обвинил Маска в клевете после того, как глава Tesla назвал мужчину в своем твите "педо-парнем". Маск разразился оскорблениями после того, как дайвер раскритиковал идею изобретателя, соорудившего подводную лодку для спасения 12 детей из затопленной пещеры в Таиланде. Ансворт был одним из координаторов спасательной операции.
Адвокаты Ансворта назвали твиты Маска "мерзкими и лживыми". В суде британец собирается получить моральную компенсацию за нанесенное оскорбление.Важно
Команда же адвокатов Маска сообщила, что не станет добиваться внесудебного урегулирования конфликта. Позиция главы Tesla заключается в том, что слово "педо-парень" не было намеком на то, что его оппонент является педофилом.
"Педо-парень" было распространенным оскорблением в Южной Африке, откуда я родом. Слово является синонимом "жуткого старика" и используется для критики внешности, а также поведения человека, но не для обвинений в педофилии", – заявил Маск.
Адвокатская команда Ансворта в ответ заявила, что объяснение Маска "оскорблением правды".
Отбор присяжных для суда назначен на вторник, 3 декабря, около 17:30 по Гринвичу. Позже в суд будут вызваны первые свидетели и Илон Маск.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле Илон Маск обвинил британского дайвера, который принимал участие в миссии по спасению детей из пещеры в Таиланде, в педофилии после критики в свой адрес.
- Позже Маск извинился перед водолазом за такое поведение. И пояснил, что был слишком зол и не контролировал свои слова.
- Несмотря на это, британский дайвер подал в суд на Илона Маска за "педофила". Спасатель обвинил бизнесмена в клевете и потребовал 75 тысяч долларов компенсации морального ущерба за то, что тот назвал его педофилом.
- Маск же заявил, что он "финансово неликвидный", но позже пожертвовал миллион долларов на посадку деревьев.