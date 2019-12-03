Дело о "педо-парне". Начался суд над Илоном Маском за клевету

Начинаются первые судебные заседания по иску британского дайвера

Во вторник, 3 декабря, глава компании Tesla Илон Маск должен предстать перед судом по делу о клевете. Об этом сообщает ВВС.

Так, британский дайвер Верн Ансворт обвинил Маска в клевете после того, как глава Tesla назвал мужчину в своем твите "педо-парнем". Маск разразился оскорблениями после того, как дайвер раскритиковал идею изобретателя, соорудившего подводную лодку для спасения 12 детей из затопленной пещеры в Таиланде. Ансворт был одним из координаторов спасательной операции.

Адвокаты Ансворта назвали твиты Маска "мерзкими и лживыми". В суде британец собирается получить моральную компенсацию за нанесенное оскорбление.

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Команда же адвокатов Маска сообщила, что не станет добиваться внесудебного урегулирования конфликта. Позиция главы Tesla заключается в том, что слово "педо-парень" не было намеком на то, что его оппонент является педофилом.

"Педо-парень" было распространенным оскорблением в Южной Африке, откуда я родом. Слово является синонимом "жуткого старика" и используется для критики внешности, а также поведения человека, но не для обвинений в педофилии", – заявил Маск.

Адвокатская команда Ансворта в ответ заявила, что объяснение Маска "оскорблением правды".

Отбор присяжных для суда назначен на вторник, 3 декабря, около 17:30 по Гринвичу. Позже в суд будут вызваны первые свидетели и Илон Маск.

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