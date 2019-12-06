Ученые выяснили, что у людей от одиночества усыхают мозги

Из-за продолжительной изоляции и однообразия может уменьшится определенная часть мозга

Девять исследователей Антарктиды, после 14-месячной экспедиции, покинули континент с немного уменьшившимися в объеме мозгами. Об этом сообщает LiveScience.

Так, ученые проверили мозг членов экспедиции до поездки и после нее. В итоге, исследователи обнаружили, что некоторые части мозга полярников сократились во время их поездки. Изменениям подверглась та часть, которая отвечает за обучение и память, называемая гиппокампом.

Такие сокращения мозга могут повлиять на способность экспедиторов обрабатывать эмоции и взаимодействовать с другими людьми.

По словам доцента кафедры в Университете Пенсильвании Александра Стэна, изменения произошли из-за продолжительной изоляции и монотонности жизни экспедиции. Стэн также предполагает, что на примере удаленных исследовательских станций на Южном полюсе, ученые смогут узнать, как на человека будут воздействовать продолжительные космические путешествия.

"Ее (Антарктиду, – ред.) можно назвать отличным космическим аналогом для оценки последствий длительной изоляции", – заявил доцент.

По словам исследователей, они изучают несколько вариантов, чтобы избежать подобных последствий. Среди таких способов – специальные физические упражнения, виртуальная реальность для усиления сенсорной стимуляции. В теории, "обогащение" среды человека новыми предметами и занятиями, может защитить гиппокамп от усыхания, считают ученые.

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