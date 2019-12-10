Прошли испытания топливного бака для сверхтяжелой ракеты носителя

Во время недавних испытаний NASA взорвало топливный бак сверхтяжелой ракеты носителя Space Launch System (SLS). Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, испытания прошли успешно, несмотря на взрыв.

"Бак выдержал более 260% летных нагрузок до того, как изогнулся и разорвался", – писал Брайденстайн в Twitter.

Испытания топливного бака проходили в Центре космических полетов имени Джорджа Маршалла в штате Алабама. Космическое агентство разрабатывает SLS для запуска миссии Artemis, в рамках которой должна состояться высадка людей на Луну в 2024 году. Ракетная система столкнулась с некоторыми задержками в разработке, поэтому такой успешный тест является большим шагом для космического агентства.

Бак SLS испытывался на специальной установке, оснащенной гидравлическими поршнями, которые оказывали давление на испытуемую часть ракеты. Вначале, бак подвергли давлению, которое будет оказываться на него во время полетов, а после начали постепенно увеличивать пока не произошел взрыв.

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