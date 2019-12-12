В Мексике обнаружили нового смертоносного паука

Паук прячется в одежде, а его яд вызывает отмирание тканей

Новая опасность в Южной Америке. Ученые нашли вид паука, который любит прятаться в одежде и мебели, а его укус вызывает отмирание тканей. Об этом пишет Daily Mail.

Паук уже получил имя Loxosceles tenochtitlan и ученые отмечают, что атакует он, только если чувствует опасность.

Впрочем, при его любви к укромным убежищам, наткнуться на него не так легко. Но ученые предупреждают, в сырую погоду паук может спрятаться в обуви и атаковать ничего не подозревающего владельца тапочек.

Причем самки более токсичны, нежели самцы. Один их укус вызывает поражение плоти сразу на сорока сантиметрах.

Пока смертельных случаев зафиксировано не было, но ученые предполагают, что от укуса новооткрытого вида можно умереть, если вовремя не обратиться к врачу. Пока нового паука изучают в лаборатории.

Как ранее писал Фокус:

В Южной Африке ученые нашли новый вид ядовитого паука - родственника печально известной черной вдовы. Паук получил название Phinda Button. Хотя его яд еще не исследован, токсикологи полагают, что по своему действию он схож с ядом всех пауков рода Latrodectus (черная вдова). Укус может вызывать сильное сердцебиение, потоотделение и рвоту.