Космический скакун. NASA опубликовало снимок причудливой туманности

Туманность находится в созвездии Ориона

Космическое агентство NASA опубликовало захватывающий снимок туманности Конская Голова в созвездии Ориона. Об этом сообщает Fox News.

Далекая туманность получила свое название из-за причудливой формы, которая отдаленно напоминает голову лошади.

"Созданное звездными ветрами и излучением, великолепное межзвездное пылевое облако случайно приняло эту узнаваемую форму", – говорится в заявлении космического агентства.

Также подчеркивается, что красивое цветное изображение было получено в результате объединения снимков с разных телескопов.

По словам ученых, высота облака составляет около 5 световых лет и называется Barnard 33. Причудливой формы облако видно лишь благодаря светящейся красным эмиссионной туманности IC 434.

Как ранее сообщал Фокус: