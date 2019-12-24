Ученые заявили, что большинство людей всю жизнь неправильно моют руки

С ежедневным ритуалом справляется лишь 5% людей

Ученые из Мичиганского государственного университета выяснили, что лишь 5% людей моют руки правильно. Об этом сообщает Forbes.

Согласно исследованию, люди касаются своего лица руками от 15-23 раз в час, а моют руки в среднем, около 10 раз в день. Так появляются сотни возможностей переноса бактерий и вирусов с различных поверхностей прямиком в нос или рот.

В связи с этим, исследователи определили пять шагов, которых обязательно следует придерживаться во время мытья рук.

Шаг №1. Тщательно намочите руки чистой, проточной водой. Закройте кран и нанести мыло на руки.

Шаг №2. Помойте с мылом все части рук, включая тыльную сторону ладони, пальцы и область под ногтями.

Шаг №3. Мойте руки на протяжении 20 секунд.

Шаг №4. Тщательно ополосните руки под проточной водой.

Шаг №5. Вытирайте руки чистым полотенцем или высушите с помощью воздушной сушилки. Также рекомендуется использовать бумажные полотенца.

Вышеперечисленные шаги могут показаться слишком простыми, но большинство людей их никогда не придерживается.

Кроме этого, также существует еще несколько советов, как обезопасить себя от сезонных вирусов. Например, эксперты советуют сократить количество прикасаний рук к лицу, дезинфицирующее средство для рук не сможет заменить в полной мере мыло и воду, как и влажные салфетки.

Мыть руки советуют до приготовления пищи, лечения ран или ухода за больными, а также при снятии или установке контактных линз. Рекомендуется всегда мыть руки после приготовления пищи, использования туалета, смены подгузников, прикосновений к животным, их корму или отходам, а также после сморкания, кашля, чихания, обработки мусора или ухода за больными.

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