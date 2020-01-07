Первый в 2020: ученые объявили вымершим вид пресноводных рыб Китайский веслонос

Китайский веслонос обитал в реке Янцзы

Ученые считают, что вид исчез между 2005 и 2010 годами. Последний раз рыбу зафиксировали в 2003 году. Об этом передает The South China Morning Post.

Отмечается, что популяция рыбы уменьшилась из-за ее вылова и деградации окружающей среды, в частности строительства дамб и загрязнения реки Янцзы. Плотины блокировали его миграционные маршруты. И в 1996 году Международный союз охраны природы внес китайского веслоноса в перечень рыб, которым грозит вымирание.

Ученые также отметили, что с 1993 года этот вид был "функционально вымершим" — это значит, что рыбам не хватало пар для выживания. Сейчас таковыми являются дельфин реки Янцзы и китайский осетр.

С завтрашнего дня в силу вступает закон о запрете рыболовства на реке Янцзы на десять лет.

Китайский веслонос был одним из крупнейших пресноводных лучепёрых рыб, единственный представитель рода псефуров (Psephurus) семейства веслоносовые. Psephurus gladius был впервые открыт в 1862 году немецким зоологом Эдуардом фон Мартенсом.

Все фото: The South China Morning Post

Китайский веслонос был реликтом, широко распространенным десятки миллионов лет назад. Ранее их вылавливали сотнями тонн, веслонос считался отличным подарком к императорскому столу. Жил несколько десятков лет и мог вырастать до семи метров в длину.

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