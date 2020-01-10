Китай запустил портативную станцию для обмена квантовыми сообщениями
2020-01-10 16:35:00
Станция передает данные со скоростью от 4 тыс. до 10 тыс. бит в секунду
В Китае появилась первая в мире наземная портативная станция для отправки и приема защищенных квантовых сообщений. Об этом сообщает New Scientist.
Станция была успешно подключена к китайскому научному спутнику Quantum Science под названием Mozi, который был запущен в августе 2016 года.
Джи-Ган Рен из Китайского Университета Науки и Технологий с коллегами уже использовали мобильную станцию для защищенной передачи данных из Цзинань на северо-востоке Китая.
В отличие от обычной наземной станции, которая весит более 10 тонн, вес мобильной всего 80 кг и она достаточно мала, чтобы ее можно было установить на автомобиль.
Правда, уменьшение размеров станции также влияет и на мощность передачи.
"Мобильная наземная станция передает данные со скоростью от 4 тыс. до 10 тыс. бит в секунду, в сравнении с примерно 40 тыс. бит в секунду у более крупных станций", – говорит Рен.
Команда использовала мобильную станцию для выполнения квантового распределения ключей. Это позволяет двум сторонам делиться секретным ключом, который используется для шифрования и дешифрования информации.
Так, ключ был передан через спутник Mozi от мобильной станции в Цзинань стационарной станции в Шанхае.
Строительством мобильной квантовой наземной станции начали заниматься из-за спроса со стороны таких пользователей, как государственный Промышленный и Коммерческий Банк Китая.
В ближайшем будущем банки будут использовать портативные станции, а также муниципальным правительством Цзинань.
Кроме этого, за следующие несколько лет планируется запустить квантовый наноспутник, ориентированных на коммерческих клиентов.
"Мы хотим, чтобы все больше и больше клиентов использовали квантовые ключи для защиты своей важной информации", – подытожил Рен.
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