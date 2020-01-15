Гигантский грузовой самолет Airbus Beluga XL введен в эксплуатацию

Впервые в воздух Beluga XL поднялся в июле 2018 года

Введен в эксплуатацию грузовой самолет Airbus Beluga XL, предназначенный для транспортировки негабаритных грузов. Об этом сообщает New Atlas.

Beluga XL должен заменить существующий парк грузовых самолетов Airbus и повысит пропускную способность авиакомпании на 30%.

Впервые в воздух Beluga XL поднялся в июле 2018 года, это был первый из 200 испытательных полетов и 700 летных часов на пути к сертификации типа, выданной Европейским агентство по авиационной безопасности в ноябре 2019 года.

Имея длину 63 метра и ширину 8 метров, Beluga XL имеет самое большое поперечное сечение среди грузовых самолетов в мире. Он может поднимать до 51 тонны в небо и перевозить эту максимальную полезную нагрузку на 4 тыс. км.

Архитектура Beluga XL основана на Airbus A330-200 Freighter, а также оснащена парой двигателей Rolls Royce Trent 700. Вместе с новыми самолетами также будут летать и предшественник Beluga SL, который полностью будет выведен из эксплуатации к 2025 году.

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