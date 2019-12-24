В Украину прилетел "сверхсовременный" французский вертолет Super Puma Н225

2019-12-24 20:15:01

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Вскоре "супер пуму" отдадут Нацгвардии

Французская компания Airbus передала Украине "сверхсовременный" вертолет Super Puma Н225. Позже его отдадут Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Вертолет уже в Украине. Прибыл он своим ходом, пилотирование легло на плечи украинских нацгвардейцев.

В своей категории Super Puma Н225 обладает лучшей скоростью и дальностью полета.

К концу этого года в Украину прилетят еще два таких же вертолета, их отдадут Госпогранслужбе. В 2020 году Украина получит еще десять Н225-х.

Всего из Франции уже прилетели пять таких вертолетов: три передали ГСЧС, еще два – Нацгвардии.

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