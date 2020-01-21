Неизведанная часть иммунной системы человека может лечить все виды рака, – исследование

Исследователи открыли новый метод лечения рака почти всех имеющихся видов

Ученые утверждают, что открыли часть иммунной системы человека, которая способна лечить все виды рака. Об этом сообщает ВВС.

Команда из Университета Кардиффа обнаружила новый метод лечения рака простаты, молочной железы, легких и других видов рака. Пока открытый метод лечения не был проверен на пациентах, но ученые говорят, что лекарство имеет "огромный потенциал".

По словам исследователей, наша иммунная система является естественной защитой организма от инфекций, так она атакует и раковые клетки. В своей работе ученые искали "нетрадиционные" и ранее неизвестные способы, которыми иммунная система сражается с раковыми опухолями.

Таким образом была найдена Т-клетка в человеческой крови. Обнаруженная иммунная клетка способна сканировать организм, чтобы выяснить, существует ли угроза, которую необходимо устранить. Основная особенность клетки заключается в том, что она может атаковать широкий спектр раковых заболеваний.

"У нас может появиться шанс лечить каждого пациента. Раньше никто не верил, что такое возможно. Открытие повышает перспективу лечения рака одним единственным типом Т-клеток, которые могут уничтожать множество различных типов рака", – заявил профессор Эндрю Сьюэлл.

Дело в том, что Т-клетки имеют "рецепторы" на своей поверхности, которые позволяют им "видеть" на химическом уровне. В лабораторных условиях клетка смогла найти и уничтожить клетки рака легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, кости, простаты, яичников, почек и шейки матки.

При этом, клетка оставила здоровые ткани нетронутыми. Как именно это происходит, ученые все еще изучают.

Известно, что специфический Т-клеточный рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, находящейся на поверхности каждой клетки в человеческом организме. Она сигнализирует об искаженном метаболизме, который происходит внутри раковой клетки, отправляя информацию в иммунную систему.

"Мы первые, кто описал процесс, как Т-клетка обнаруживает MR1 в раковых клетках", – заявил исследователь Гарри Долтон.

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