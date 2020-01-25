Модель 777X — самя крупная в истории компании

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Лайнер вылетел из заводского аэродрома компании в городе Эверетт (штат Вашингтон) около 20:00 по киевскому времени. В воздухе он пробудет 3-5 часов и приземлится в Сиетле.

Boeing 777X — последний из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing. Модель 777X была презентована в марте 2019 года, лайнер заявлен как самый крупный и эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет. Модель 777-8X будет вмешать до 375 пассажиров, а модель 777-9X — до 425.

Boeing 777X уже заказали несколько авиакомпаний, включая Emirates. Поставки должны начаться в 2021 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Компания Boeing в январе 2021 года официально прекратила производство лайнеров модели 737 Max. В 2019 году самолет этой версии потерпел крушение в Эфиопии, а 2018 - в Индонезии.