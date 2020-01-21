Компания Boeing официально прекратила производство 737 Max

Проблемы с популярной моделью Boeing начались после двух авиакатастроф самолетов этой модели

Компания Boeing официально прекратила производство лайнеров модели 737 Max. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в компании еще в декабре 2019 года анонсировали временно остановить производство этой модели, но не называли конкретный день остановки.

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По данным СМИ, сотрудников, задействованных в сборке этой модели, переведут на другие должности, их сокращать не будут.

Проблемы с популярной моделью Boeing начались после двух авиакатастроф самолетов этой модели, в которых погибло 346 человек. После крушений своих самолетов Boeing снизил выпуск 737 Max до 42 единиц в месяц.

Как ранее сообщал Фокус: