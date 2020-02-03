США тестируют беспилотники, которые будут запускать и собирать прямиком в небе

Беспилотники будут выполнять свои задачи, а потом возвращаться к самолету

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) провело первые испытания нового типа беспилотников, которые могут быть запущены с самолета и вернуться обратно по завершению работ. Об этом сообщает MIT Technology Review.

По задумке разработчиков, военно-транспортный самолет или бомбардировщик смогут выпустить целый рой беспилотников. Они выполнят поставленные задачи, а затем вернутся к самолету, чтобы снова с ним состыковаться. Такие манипуляции похожи на процесс дозаправки в воздухе.

Испытания, которые проходили в штате Юта, показали, что военно-транспортный самолет может успешно запускать и контролировать беспилотник, известный как X-61A Gremlin. Но после полета в 1 час 41 минуту беспилотник потерпел крушение, а "механические проблемы" не позволили раскрыться парашюту летательного средства.

Предстоящей весной DARPA попробует вернуть на самолет четыре беспилотника.

В управлении считают, что такая система предоставит беспилотникам более широкий диапазон работы, чем при их запуске с авиабазы, а также сократить расходы, так как аппараты можно будет использовать повторно.

Американские военные работали над этой концепцией в течение нескольких лет, в 2017 году была протестирована подобная система с большим количеством мини-БПЛА.

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