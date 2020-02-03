Затронет миллионы пользователей. WhatsApp перестал работать на старых iOS и Android

Компания просит пользователей обновить операционные системы

Популярный мессенджер WhatsApp прекратил свою работу на смартфонах, на которых используются старые операционный системы. Об этом сообщает Forbes.

"WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств iPhone и Android с устаревшими операционными системами", - говорится в сообщении.

Так, у владельцев iPhone не будет запускаться мессенджер, если на нем установлена операционная система iOS 8 и более старая, а для пользователей Android – операционная система 2.3.7 Gingerbread или более ранние версии.

По предварительным подсчетам, решение владельцев WhatsApp может повлиять на миллионы пользователей в мире.

Стоит подчеркнуть, что о подобном нововведении представители компании сообщили еще в 2017 году. Основной причиной послужило повышение безопасности самих пользователей, что было бы невозможно сделать на старых операционных системах смартфона.

В компании призывают пользователей обновить свои смартфоны до последней версии операционных систем iOS или Android, которые на данным момент доступны.

Как ранее сообщал Фокус: