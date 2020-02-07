OneWeb запустила на орбиту 34 интернет-спутника, начав космическую гонку со SpaceX

Первая крупная партия путников компании стартовала вместе с космодрома "Байконур"

Британская компания OneWeb запустила на орбиту 34 интернет-спутника, начав гонку со SpaceX по доставке высокоскоростного интернета по всему миру. об этом сообщает Forbes.

Так, первая крупная партия путников стартовала вместе с ракетой "Союз" с космодрома "Байконур" в Казахстане. Спустя четыре часа после запуска вереница спутников будет видна на полярной орбите на высоте 450 км, а после поднимется на рабочую высоту 1200 км над Землей.

В конечном итоге OneWeb планирует запустить 2 тыс. спутников для создания собственного созвездия,

"Каждый спутник является неотъемлемой частью высокоскоростной глобальной спутниковой широкополосной сети и к концу 2020 года будет проведены демонстрации для первых клиентов OneWeb, чтобы в 2021 году обеспечить глобальные услуги для таких секторов, как морской, авиационный, государственный и корпоративный", – говорится в сообщении компании.

В феврале 2019 года OneWeb уже запустил в космос 6 своих спутников. Но после недавнего запуска компания надеется быстро увеличивать количество своих спутников на орбите.

Целью компании является доставить высокоскоростной интернет в любую точку на Земле, клиенты смогут получить платный доступ к пока еще не названному наземному терминалу. Позднее в этом году OneWeb планирует начать работу в Арктике, а глобальное покрытие планируется запустить к концу 2021 года.

Но OneWeb, как и SpaceX, подверглись критике за количество запускаемых ими спутников. Таким образом, может появиться большое количество космического мусора, если один из запущенных спутников выйдет из строя. Неработающие спутнику могут остаться на орбите в течение сотен лет.

В свое оправдание OneWeb заявляет, что их спутники оснащены магнитным креплением для того, чтобы убирать устройства с орбиты в случае сбоя. Правда, подробности процесса удаления спутников с орбиты пока неизвестны.

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