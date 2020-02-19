Создано устройство, вырабатывающее электроэнергию из влаги в воздухе

Air-gen улавливает воду даже в пустыне Сахара

Инженеры разработали экспериментальное устройство, которое улавливает водяной пар из воздуха и вырабатывает электричество. Об этом сообщает New Atlas.

Команда из Университет Массачусетса Амхерст создала генератор с пневматическим приводом или "Air-gen", который содержит ультратонкую пленку из нанопроволоки. Пленка толщиной менее 10 тысячных миллиметра зажата между двумя электродами, которые частично ее закрывают, оставляя остальную поверхность открытой для воздуха.

Нанопроволоки сделаны из электропроводящего белка, который производят бактерии Geobacter. Благодаря этому качеству, а также химическому составу поверхности пленки и небольшими промежутками между нановолокнами, создается ток между двумя электродами всякий, раз, когда устройство поглощает влагу из воздуха.

На данный момент прототип способен питать небольшие электрические устройства. Исследователи подчеркивают, что их изобретение работает даже в таких засушливых регионах, как пустыня Сахара. Также ученые уже вывели новый штамм бактерий E.coli, которые способны производить большее количество белковых нанопроводов. Так, появилась надежда на то, что Air-gen сможет стать коммерчески прибыльным, и возможно, заменит батареи в таких устройствах, как смартфоны.

"Конечная цель заключается в создании крупномасштабных систем. Например, технология может быть применена в покраске стен, чтобы питать энергией дома. Также мы может разработать автономные генераторы с пневматическим приводом, которые будут подавать энергию", – рассказал главный автор исследования, инженер-электрик Цзюнь Яо.

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