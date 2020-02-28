Мощнейший со времен Большого взрыва. Чудовищный выброс энергии произошел в созвездии Змееносца

Выброс энергии произошел от сверхмассивной черной дыры на расстоянии 390 млн световых лет

Ученые обнаружили в космосе свидетельства колоссального взрыва, мощность которого в пять раз превысила все ранее наблюдаемые явления. Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей, огромный выброс энергии произошел от сверхмассивной черной дыры на расстоянии 390 млн световых лет от Земли. Происшествие оставило огромную вмятину в скоплении галактики Змееносца.

"Действительно сложно объяснить, насколько большим был взрыв. Так, если бы 20 миллиардов, миллиардов мегатонн TNT (тринитротолуол, – ред.) взрывались каждую тысячную долю секунды на протяжении 240 миллионов лет", – заявила соавтор исследования Мелани Джонстон-Холлитт.

Ученые уже давно наблюдали за чем-то странным в скоплении галактик Змееносца, которое содержит тысячи отдельных галактик, смешанных с горячим газом (плазмой) и темной материей.

Рентгеновские телескопы США и Европы показали странную искривленную кромку скопления. Предполагалось, что это может быть край полости, которая была образована в плазме гигантской черной дырой в одной из основных галактик Змееносца.

Сперва ученые сомневались в том, что речь идет именно о черной дыре, так как полость была слишком большой. Это подразумевало, что излучение черной дыры должно быть поистине чудовищным.

Но новые данные с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) в Австралии и Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии подтверждают эту теорию.

"Этот объект наблюдался еще с помощью рентгеновского телескопа Chandra предыдущей командой, они увидели этот пузырь в горячей рентгеновской плазме в центре скопления галактик, и сказали: "Ну, это не может быть результатом одного из энергетических всплесков, его масштаб был бы немыслимым", – рассказал руководитель проекта Murchison Widefield Array, профессор Джонстон-Холлитт.

Количество энергии, необходимое для создания полости в созвездии Змееносца, значительно превышает прежний рекорд, который принадлежит кластеру, известному под названием MS 0735 +74.

"В некотором смысле этот взрыв похож на то, как во время извержения Сент-Хеленс в 1980 году, верхушку вулкана оторвало от ее основания", – рассказал ведущий автор исследования Симона Джацинтуччи.

"Ширина образовавшейся полости составляет около полутора миллиона световых лет. Самому свету понадобиться полтора миллиона лет, чтобы пересечь ее", – подытожила Джонстон-Холлитт.

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