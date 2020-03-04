Женщины живут дольше, чем мужчины. Ученые выяснили, почему так происходит

Наличие двух копий однополой хромосомы связано с большей продолжительностью жизни

От людей до чернохвостых луговых собачек, особи женского пола часто живут дольше самцов, и ученые считают, что выяснили, в чем кроется секрет. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, наличие двух копий однополой хромосомы связано с большей продолжительностью жизни, где вторая копия носит защитный эффект.

"Эти результаты являются важным шагом в раскрытии основных механизмов, влияющих на продолжительность жизни, которые могут указать пути для ее продления", – пишут авторы.

Теория о том, что вторая копия однополой хромосомы является защитной, была выдвинута намного раньше. Она подтверждается наблюдением, что среди млекопитающих, где у самок есть одинаковые половые хромосомы, у самцов, как правило, более короткая продолжительность жизни. Среди птиц, у которых самцы имеют две Z-хромосомы, а самки одну Z-хромосому и одну W-хромосому, дела обстоят наоборот.

Ученые обнаружили, что подобная тенденция имеет широкое распространение. Так, команда собрала данные о половых хромосомах и продолжительности жизни 229 видов животных, от насекомых до рыб и млекопитающих.

Результаты показали, что особи с двумя однополыми хромосомами живут в среднем на 17,6% дольше, чем те, у кого две разные половые хромосомы или только одна.

Команда исследователей считает, что результаты подтверждают существующую теорию. В человеческих клетках комбинации половых хромосом обычно бывают либо XY (мужской), либо XX (женский). У женщин случайным образом активируется только одна Х-хромосома в каждой клетке.

В результате вредная мутация в одной из Х-хромосом самки не затронет все клетки. У самцов же есть лишь одна Х-хромосома, которая больше подвержена любым вредным мутациям.

Ученые обнаружили, что самцы, имеющие две однополые хромосомы, живут в среднем на 7,1% дольше, чем женщины. В противоположном случае, как это происходит у людей, женщины живут в среднем на 20,9% дольше, чем мужчины.

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