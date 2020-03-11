Время замедляется. В эпоху динозавров день на Земле был короче

Ученые определили, сколько длился день 65 миллионов лет назад

Ученые предполагают, что на Земле в эпоху динозавров, около 65 млн лет назад, день был меньше на полчаса в сравнении с сегодняшним временем. Об этом сообщает Forbes.

Такие выводы были сделаны после исследования химических следов в раковине морского двустворчатого моллюска. Группа моллюсков, называемая рудистами, вымерла 60 млн лет назад вместе с аммонитами, летающими рептилиями, крупными морскими рептилиями и динозаврами.

Раковины рудистов сейчас можно найти в засушливых районах, таких как Альпы и Аравийском полуострове, которые раньше являлись мелководными частями древнего океана Тетис, обширного морского пути, простирающегося от современной Америки до Китая.

Изучая химический состав окаменелой раковины рудиста, исследователи из Брюссельского свободного университета смогли определить химические изменения, связанные с ежедневным повышением и понижением уровня моря. Работа говорит о том, что в последние дни динозавров Земля вращалась с более высокой скоростью вокруг своей оси, в результате чего дни были на полчаса короче, чем сейчас.

Каждый день рудист формировал тонкий слой нового карбоната для своей оболочки. Раковины этих моллюсков растут исключительно быстро, меняя свой химический состав каждые несколько часов.

Так, ученые смогли определить, что раньше в каждом году было 372 дня. Длина года была постоянной, так как орбита Земли вокруг Солнца не менялась. Но количество дней в году с течением времени уменьшается, потому что дни становятся длиннее. Гравитационное притяжение Луны, контролирующее океанские приливы, также создает замедляющий эффект для Земли, увеличивая продолжительность дня в течение геологического времени. Данные из ископаемых кораллов показывают, что примерно 400 млн лет назад в году было чуть больше 400 дней.

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