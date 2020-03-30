Дубилет предлагает бесплатно запустить любую госуслугу за 2-5 дней

Платформой для запуска может послужить iGov. Потом, если того захочет Минцифры, процессы на iGov можно будет перенести на новую платформу

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет предлагает разработать и запустить любую госуслугу онлайн за 2-5 дней.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По словам Дубилета, в условиях карантина особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет.

Именно поэтому он предлагает властям бесплатно разработать и запустить любую госуслугу онлайн в рекордные сроки – от 2 до 5 дней.

Платформой для запуска может послужить iGov.

"iGov уже передан на баланс государства и легализирован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, в т.ч. цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", – пишет Дубилет.

"У Минцифры есть план по введению таких услуг в течение нескольких лет. А на iGov все можно ввести очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно будет перенести на новую платформу", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

На днях Дубилет заявил, что не будет возвращаться в правительство. Вместо этого он опять уйдет в бизнес.