В Украине появился проект "Дія.Бизнес", который поможет найти инвестора и сформировать бренд

Пока что "Дія.Бизнес" работает в тестовом режиме. Неурезанный функционал будет доступен уже в апреле

Сегодня, 28 февраля, Министерство цифровой трансформации представило проект "Дія.Бизнес".

Об этом сообщает hromadske.

Проект направлен на помощь предпринимателям во взаимодействии с государством.

Пока что "Дія.Бизнес" работает в тестовом режиме. Неурезанный функционал будет доступен уже в апреле

Кроме онлайн проекта, новшество будет доступно и в региональных офлайн-хабах, где можно будет получить консультации и другие услуги для бизнеса.

Сейчас на сайте "Дія.Бизнес" можно:

Посмотреть бизнес-идеи

Выяснить, что нужно для открытия дела

Возможности для предпринимателей

Полезные ссылки

Также на сайте есть блок с советами от практикующих предпринимателей и подсказки на всевозможные темы: от поиска инвесторов для своего проекта до формирования собственного бренда.

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