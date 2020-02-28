В Украине появился проект "Дія.Бизнес", который поможет найти инвестора и сформировать бренд
2020-02-28 13:41:51
Пока что "Дія.Бизнес" работает в тестовом режиме. Неурезанный функционал будет доступен уже в апреле
Сегодня, 28 февраля, Министерство цифровой трансформации представило проект "Дія.Бизнес".
Об этом сообщает hromadske.
Проект направлен на помощь предпринимателям во взаимодействии с государством.
Пока что "Дія.Бизнес" работает в тестовом режиме. Неурезанный функционал будет доступен уже в апреле
Кроме онлайн проекта, новшество будет доступно и в региональных офлайн-хабах, где можно будет получить консультации и другие услуги для бизнеса.
Сейчас на сайте "Дія.Бизнес" можно:
- Посмотреть бизнес-идеи
- Выяснить, что нужно для открытия дела
- Возможности для предпринимателей
- Полезные ссылки
Также на сайте есть блок с советами от практикующих предпринимателей и подсказки на всевозможные темы: от поиска инвесторов для своего проекта до формирования собственного бренда.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.
- По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.
- В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет.
- Мобильное приложение "Дія" заработало в тестовом режиме в декабре.
- 6 февраля, состоялся официальный запуск разработанного Министерством цифровой трансформации приложения "Дія".