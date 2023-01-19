Можно онлайн: как быстро оформить ФОП в Украине в 2023 году

Благодаря развитию цифровых сервисов официально стать частным предпринимателем в Украине можно в течение дня.

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Благодаря цифровизации сегодня есть возможность онлайн-регистрации ФОП через сервис "Дія". Главное – подтвердить регистрацию электронной цифровой подписью. Об этом пишет Фокус в статье "Время компромисса. Нужно ли оформлять ФОП для активных продаж в интернете".

"Зарегистрироваться можно в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Кабинет можно создать в удаленном режиме в некоторых банках, например, в ПриватБанке. Если вся информация указана корректно, то через некоторое время можно получить ответное сообщение о регистрации ФОПа. В личном кабинете будет доступна выписка из Единого госреестра (ЕГР). Для регистрации в ЦНАП нужно заполнить заявление на регистрацию ФОП и записаться на прием в ЦНАП или к государственному регистратору", — отметила в комментарии Фокусу Наталия Бута, главный бухгалтер Юридической компании GLS.

Дистанционная подача отчетности для предпринимателей тоже доступна через сервис "Дія". Как сообщил советник Stron Legal Services Юрий Тишковский, процесс представления налоговой отчетности для ФОПов — плательщиков единого налога — достаточно прост.

"Налоговое законодательство предусматривает возможность предоставления отчета как в бумажном, так и электронном виде. Если говорить об электронном представлении, то это можно сделать через электронный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой или через "Дію",- отметил Тишковский.

Впрочем, в периоды отключений электроэнергии всегда есть риск подачи отчетности не вовремя. Но эксперты говорят, что штрафа предпринимателю за подачу данных позже срока удастся избежать. "На сегодняшний день действуют Переходные положения Налогового кодекса Украины по освобождению от ответственности субъектов хозяйствования за несвоевременное исполнение налоговых обязательств, в том числе за несвоевременную подачу отчетности. Поэтому ответственность в виде штрафной санкции за просрочку представления отчета не должна применяться или, в случае ее применения, ее можно обжаловать. Напомним, что сроки представления отчетности — 40-60 дней с даты завершения налогового периода, поэтому отчетность не следует подавать в последний день, а делать это раньше времени", — объяснила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Как отметил Иван Марынюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", для минимизации риска начисления штрафа за непредставление отчетности и затрат времени на его обжалование предпринимателю следует завести правило "не рассчитывать на последний день представления отчетности".

"В случае невозможности подать в электронном виде, это можно сделать в бумажном виде. Если налоговая выписала штраф, его можно попытаться обжаловать. Для этого необходимо будет собрать доказательства, доказывающие невозможность представления отчетности из-за сбоев функционирования электронных сервисов ГНС. Соответствующая информация может размещаться на официальной странице ГНС Украины", — сообщил Иван Марынюк.

Напомним, комитет по вопросам налоговой политики поддержал за основу законопроекты №8298 и №8299, которыми предлагается ввести налоговые и таможенные льготы для промышленности и бизнеса во время военного положения.

Ранее Фокус писал, что Верховная Рада вскоре может принять изменения в Налоговый кодекс – речь идет о передаче функции налогового агента ФОПов третьей группы банкам.