Можна онлайн: як швидко оформити ФОП в Україні у 2023 році

Завдяки розвитку цифрових сервісів, офіційно стати приватним підприємцем в Україні можна протягом дня.

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Завдяки цифровізації є можливість онлайн-реєстрації ФОП через сервіс "Дія". Головне — підтвердити реєстрацію електронним цифровим підписом. Про це пише Фокус у статті "Час компромісу. Чи потрібно оформлювати ФОП для активного продажу в інтернеті".

"Зареєструватися можна в особистому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Кабінет можна створити у віддаленому режимі в деяких банках, наприклад, у ПриватБанку. Якщо вся інформація вказана коректно, то через деякий час можна отримати повідомлення про реєстрацію ФОПа. В особистому кабінеті буде доступна виписка з Єдиного держреєстру (ЄДР). Для реєстрації в ЦНАП потрібно заповнити заяву на реєстрацію ФОП та записатися на прийом у ЦНАП або до державного реєстратора", — зазначила у коментарі Фокусу Наталія Бута, головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS.

Дистанційне подання звітності для підприємців теж доступне через сервіс "Дія". Як повідомив радник Stron Legal Services Юрій Тишківський, процес подання податкової звітності для ФОПів — платників єдиного податку досить простий.

"Податкове законодавство передбачає можливість надання звіту як у паперовому, так і в електронному вигляді. Якщо говорити про електронне подання, то це можна зробити через електронний кабінет платника податків на сайті податкової або через "Дію", — зазначив Тишківський.

Втім, у періоди відключень електроенергії завжди є ризик подання звітності невчасно. Але експерти кажуть, що штрафів підприємцю за подання даних пізніше за строк вдасться уникнути. "На сьогодні діють Перехідні положення Податкового кодексу України щодо звільнення від відповідальності суб'єктів господарювання за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань, зокрема за несвоєчасне подання звітності. Тому відповідальність у вигляді штрафної санкції за протермінування подання звіту не повинна застосовуватися або, у разі її застосування, її можна оскаржити. Нагадаємо, що терміни подання звітності — 40-60 днів із дати завершення податкового періоду, тому звітність не слід подавати в останній день, а робити це раніше", — пояснила податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Як зазначив Іван Маринюк, юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", для мінімізації ризику нарахування штрафу за неподання звітності та витрат часу на його оскарження підприємцю слід завести правило "не розраховувати на останній день подання звітності".

"У разі неможливості подати в електронному вигляді, це можна зробити у паперовому вигляді. Якщо податкова виписала штраф, його можна спробувати оскаржити. Для цього необхідно буде зібрати докази, що доводять неможливість подання звітності через збої функціонування електронних сервісів ДПС. Відповідна інформація може розміщуватись на офіційній сторінці ДПС України", — повідомив Іван Маринюк.

Нагадаємо, комітет із питань податкової політики підтримав за основу законопроєкти №8298 та №8299, якими пропонується запровадити податкові та митні пільги для промисловості та бізнесу під час воєнного стану.

Раніше Фокус писав, що Верховна Рада незабаром може ухвалити зміни до Податкового кодексу — йдеться про передавання функції податкового агента ФОПів третьої групи банкам.