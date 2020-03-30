Запах пандемии. Британские исследователи научат собак унюхивать коронавирус

Британские ученые уверяют, что заболевания, подобные COVID-19, меняют запах человека, а значит, собаки смогут его улавливать

Возможности собачьих носов трудно переоценить. Они достаточно чувствительны, чтобы улавливать вещества в концентрациях один на триллион – это одна капля на 20 олимпийских бассейнов. Британские ученые решили, что данная особенность поможет в борьбе с пандемией COVID-19. Они хотят научить собак выявлять заражение коронавирусом по запаху. Об этом пишет New Atlas.

Реализацией проекта занимаются исследователи из Даремского университета совместно со специалистами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и благотворительной организации Medical Detection Dogs. Пару лет назад эта группа уже смогла обучить собак определять по запаху малярию. Как утверждает глава отделения контроля заболеваний в LSHTM Джеймс Логан, животные продемонстрировали уровень точности, превышающий диагностические стандарты Всемирной организации здравоохранения. Теперь исследователи хотят добиться подобных результатов с коронавирусом.

"Мы знаем, что другие респираторные заболевания, подобные COVID-19, меняют наш запах, а значит, высока вероятность того, что собаки смогут его унюхивать, - говорит Логан, добавляя, что этот диагностический инструмент может сыграть значимую роль уже в ближайшее время.

Помимо запаха, животные также могут улавливать повышение температуры тела, вызываемое коронавирусом.

Британские исследователи отмечают, что натренированные собаки могут дополнить ныне существующие методы выявления болезни и способны обследовать до 250 человек в час. В настоящее время ученые решают, как познакомить животных с новым запахом без лишних рисков. В способностях собак они не сомневаются, но тренировки в любом случае займут время. В прошлом у специалистов Medical Detection Dogs уходило на них до нескольких месяцев.

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