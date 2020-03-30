Европейские ученые хотят использовать мочу астронавтов для строительства лунных баз

Исследователи полагают, что мочевина, содержащаяся в моче, может выступить пластификатором в смесях на основе реголита, из которых будут создаваться лунные базы

Человечество еще не вернулось на поверхность Луны, но уже активно задумывается о том, чтобы обустроить там базы. Это приводит к вопросу: как реализовать такой строительный проект. Доставлять материалы с Земли будет слишком дорого, а значит, придется использовать те, что окажутся под рукой на Луне. Основным стройматериалом может стать реголит, покрывающий поверхность спутника, но европейские исследователи считают, что может пригодиться и моча астронавтов, а точнее, содержащаяся в ней мочевина. Об этом сообщает New Atlas.

Группа ученых из Испании, Норвегии, Нидерландов и Италии предполагает, что мочевина может послужить пластификатором. С ней смесь на основе реголита, которая будет использоваться для 3D-печати помещений лунной базы, будет более податливой перед застыванием.

Свою версию ученые проверили экспериментально, напечатав несколько цилиндров из смеси, имитирующей реголит, и различных пластификаторов, в том числе и мочевины. Затем образцы подвергли различным испытаниям. Эксперимент показал, что цилиндры, в которых применялась мочевина, смогли выдерживать высокие нагрузки, практически не деформируясь. Они также выдержали нагревание до 80°C и 8 циклов нагрева-заморозки, имитирующих перепады температуры на Луне.

Исследователи не утверждают, что мочевина станет обязательным ингредиентом лунного бетона, но в настоящий момент они рассматривают любые варианты. В любом случае поиск оптимального материала для лунного жилища потребует множество новых исследований и экспериментов.

Как отмечают авторы исследования, запуск примерно полукилограммового груза с Земли в космос стоит около $10000. В таких условиях значение лунных ресурсов трудно переоценить. Реголит наравне со льдом может стать самым полезным из них. Жилища, построенные из этого материала, будут защищены и от солнечной радиации, и от экстремальных температур. Более того, реголит может служить источником кислорода, поскольку он более чем на 40% состоит именно из него.

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