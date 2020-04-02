Ученые заявляют, что океанская жизнь может возродиться за 30 лет

Международная группа ученых считает, что ущерб, нанесенный океанской живности человеком, можно обратить вспять к 2050-му го

За годы деятельности человек успел нанести немало ущерба океанам, сваливая туда мусор и уничтожая его обитателей, но колыбель жизни нашей планеты оказалась крепче, чем мы думали. Международная группа исследователей составила научный обзор, гласящий, что океанская жизнь может возродиться во всей красе всего за 30 лет. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи отметили, что предпринимаемые сегодня меры по охране природы, продемонстрировали успехи и указали на поразительную способность водного мира к восстановлению. Если поместить значительные части мирового океана под защиту, наладить устойчивое рыболовство и контроль загрязнения, жизнь вновь расцветет. Все необходимые для этого знания у ученых есть. Они понимают, что это будет стоить миллиарды долларов в год, но выгода будет значительно выше.

"Одно из посланий нашего обзора состоит в том, что, если прекратить убивать морскую живность, и начать оберегать ее, она обязательно вернется, - говорит профессор Каллум Робертс из Йоркского университета, один из ученых, поделившихся оптимистичным прогнозом. – Мы можем повернуть историю океанов вспять, и мы знаем, что это имеет смысл с точки зрения экономики, здоровья людей и, конечно, природы".

Одним из примеров успехов природоохранных мер исследователи называют возвращение горбатых китов. До 1968-го года их популяция насчитывала несколько сотен особей, но затем вступил в силу запрет на их уничтожение, и сегодня количество этих китов достигает 40 тысяч. Морские выдры, обитавшие на западе Канады, сегодня исчисляются тысячами, хотя к 1980-му году их было всего несколько десятков. В Балтийское море возвращаются птицы семейства баклановых, а также серые тюлени.

В то же время проблем еще хватает. Загрязнение пластиком, равно как и чрезмерно активный и незаконный рыбный промысел, а также потепление океана вносят свою печальную лепту. Ученые отмечают, что окно возможностей сужается. Тем не менее, при объединенных мировых усилиях, возродить морскую жизнь к 2050-му году вполне возможно, резюмируют они.

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